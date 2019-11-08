Зеркаль о решении суда ООН: "Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права"

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль назвала решение Международного суда ООН, который признал юрисдикцию по иску Украины против России, победой здравого смысла.
Об этом она сказала журналистам в Гааге после объявления решения суда.
"Это решение позволяет нам двигаться с судом дальше и доказывать всему мировому сообществу факты нарушения Российской Федерацией международного права. Это победа не только украинцев, не только верховенства права. Это победа здравого смысла. Доказывающего, что все страны, независимо от размера и роли в Совете безопасности ООН, должны отвечать за нарушение международного права", - сказала Елена Зеркаль.
Она добавила, что суд подержал все просьбы украинской стороны, и дальше дело будет рассматриваться по сути.
По ее словам, суд должен проанализировать, сколько времени нужно предоставить Российской Федерации для подготовки меморандума, и принять протокольный приказ. После этого Россия подготовит меморандум с изложением своей позиции по всем пунктам, по которым Украина предоставила свои факты.
Украина подала в Суд ООН меморандум с доказательствами в рамках дела против России. Он состоит из 29 томов и содержит 17500 страниц
После этого состоятся слушания. "Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права и нарушение прав человека. По всем фактам, по всем нашим обвинениям, которые предоставлены в нашем меморандуме, в том числе и по MH17", - сказала Зеркаль.
"Я думаю, это не только важно для Украины, это еще важно для Нидерландов. Мы пытались привлечь Россию к ответственности и создать специальный трибунал в рамках Совбеза ООН. Тогда Россия воспользовалась своим правом "вето". Поэтому мы не смогли создать этот международный трибунал и убедиться, что российские чиновники и отдельные физические лица были ответственными за сбитие MH17. Вместо этого Международный суд ООН будет рассматривать это дело. Возможно, это повлияет на позицию России в Совбезе ООН, и мы достигнем справедливости", - добавила она.
Зеркаль отметила, что доступ ко всем материалам процесса будет открытым, что может повлиять на дальнейшее решение вопроса о создании трибунала в рамках Совета безопасности ООН.
Замминистра также напомнила, что Украина подала еще один иск против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Арбитражный трибунал в Гааге должен вынести решение по юрисдикции "морского" иска в ближайшее время.