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Проспект Жукова в Харькове по решению суда снова стал проспектом Григоренко

Апелляционная инстанция поддержала декоммунизацию.

Проспект Жукова в Харькове по решению суда снова стал проспектом Григоренко
Памятник генералу Жукову в Харькове
Фото: КП

Второй апелляционный административный суд в пятницу отменил решение харьковской мэрии о присвоении проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова.

Об этом написал в фейсбуке адвокат "Харьковского антикоррупционного центра" Игорь Черняк.

По словам юриста, вторая инстанция исправила некоторые ошибки, допущенные в первой, но подтвердила мнение о незаконности переименования. Теперь проспект снова будет носить имя генерала-диссидента Петра Григоренко.

Горсовет имеет право на кассацию, но постановление суда вступило в силу сразу после оглашения. 

"Решение суда первой инстанции отменили из-за процессуальных нарушений, так как не мог этот спор рассматриваться в порядке упрощенного производства. Суд удовлетворил жалобу горсовета частично - это так процедурно называется. Горсовет говорил, что то решение надо отменить и принять новое, где в иске отказать, а суд то решение отменил, но принял новое решение - такое же по существу", - сказал Черняк в комментарии "Медиапорту".

Напомним, современный проспект Петра Григоренко возник при застройке жилого массива Селекционная Станция и с конца 1960-х назывался Стадионная улица. В 1983 году ее переименовали в ул. 60-летия СССР, в 1990 году решением исполкома - в пр. Маршала Жукова.

17 мая 2016 решением губернатора области Игоря Райнина на основании закона о декоммунизации проспекту было присвоено имя генерала-диссидента Петра Григоренко.

19 мая 2019 года Харьковский горсовет решил переименовать проспект обратно на честь Жукова.

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