Ryanair с 16 января запускает рейс Харьков - Будапешт

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы, ирландская компания Ryanair, намерен открыть рейс из Харькова в Будапешт с 16 января 2020 года.
Об этом свидетельствуют данные системы бронирования, передают "Українськi Новини".
Рейсы будут выполнять по четвергам и воскресеньям. Вылет в четверг из Харькова запланирован на 22:45, в воскресенье - в 21:55.
Время полета составляет 2 часа 10 минут.
Стоимость билетов начинается от 17,17 евро, или 468 гривен, в одну сторону без учета багажа (цена актуальна на момент публикации).
Напомним, за год Ryanair более чем вдвое увеличил количество направлений и рейсов из Украины.