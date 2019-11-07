Ryanair с 16 января запускает рейс Харьков - Будапешт

Стоимость билетов - от 17,17 евро, или 468 гривен, в одну сторону без учета багажа.

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы, ирландская компания Ryanair, намерен открыть рейс из Харькова в Будапешт с 16 января 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные системы бронирования, передают "Українськi Новини".

Рейсы будут выполнять по четвергам и воскресеньям. Вылет в четверг из Харькова запланирован на 22:45, в воскресенье - в 21:55.

Время полета составляет 2 часа 10 минут.

Стоимость билетов начинается от 17,17 евро, или 468 гривен, в одну сторону без учета багажа (цена актуальна на момент публикации).

Напомним, за год Ryanair более чем вдвое увеличил количество направлений и рейсов из Украины.