Следователи установили, кто сделал выстрел, из-за которого погиб пятилетний мальчик в Переяславе
Следователи установили, кто сделал выстрел, из-за которого погиб пятилетний мальчик в Переяславе
Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"
Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"
Иван Лю. Что известно о смерти 13-летнего украинца в Шанхае
Иван Лю. Что известно о смерти 13-летнего украинца в Шанхае
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Несколько известных членов "Свободы" решили выйти из партии
Несколько известных членов "Свободы" решили выйти из партии
В "Слуге народа" намерены отказаться от "советских" групп инвалидности
В "Слуге народа" намерены отказаться от "советских" групп инвалидности
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
ГлавнаяЭкономикаФинансы

Если Украина не введет регулирование криптовалют, то перестанет быть частью международной финансовой системы, - эксперт BRDO

"Финмониторинг для криптовалют является обязательным, но банки не справляются".

Если Украина не введет регулирование криптовалют, то перестанет быть частью международной финансовой системы, - эксперт BRDO
Игорь Самоходский
Фото: Макс Требухов

По словам руководителя сектора «IТ и Телеком» BRDO Игоря Самоходского, Украина обязана ввести первичный финмониторинг криптовалютных операций, а иначе страна рискует перестать быть частью международной финансовой системы.

Об этом он заявил в ходе круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?" в Институте Горшенина.

“Сегодня финмониторинг для криптовалют является обязательным, но банки не справляются и фактически он не работает. И Украина, как и международное сообщество, обязана игроков криптовалютного рынка сделать субъектами первичного финмониторинга. Это означает, что если вы переводите миллион с помощью криптовалюты, или получаете доход, вы должны показать, откуда вы взяли этот миллион. Это правило есть и сейчас, меняется только один аспект: кто будет делать первичный финансовый мониторинг. Мы, как страна, обязаны ввести это правило, чтобы им пользовались, например, биржи. Здесь не о чем дискутировать. так как иначе мы просто не будем частью международной финансовой системы. 

По словам Игоря Самоходского, начать регулирование сферы важно еще и потому, что сфера виртуальных активов является достаточно новой и Украина имеет шансы поучаствовать в международной конкуренции юрисдикций. 

“Наша юрисдикция неконкурентна на глобальном рынке. Мы не видим очереди из банков или финансовых компаний, которые хотели бы работать в Украине. Но сфера виртуальных активов - новая. Конкуренция юрисдикций в мире в этой сфере находится на начальном этапе. И если Украина даст какое-то правовое поле в этой сфере, мы станем одним из официальных игроков”, - подчеркнул эксперт.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также