LB.ua ведет трансляцию круглого стола: «Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?»
Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.
Вопросы к обсуждению:
- Как технология блокчейн будет способствовать развитию программы «государство в смартфоне»? Использование блокчейна для ведения государственных реестров.
- Какие преимущества даст Украине законодательное урегулирование криптовалютных активов?
- Особенности налогообложения криптовалютных активов. Как детенизация и законодательное урегулирование криптовалютных активов могут способствовать борьбе с отмыванием денег?
- Инвестиционный потенциал введения технологии блокчейн.
- Иностранный опыт государственного урегулирования и внедрения блокчейна и криптовалюты.
Участники круглого стола:
- Михаил Федоров, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины;
- Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации Украины;
- Алексей Жмеренецкий, председатель депутатского объединения Blockchain4Ukraine, народный депутат Украины от партии «Слуга народа»;
- Александр Момот, основатель и руководитель стартапа Remme и член совета директоров Bitcoin Foundation Ukraine с 2014 года;
- Вадим Груша, основатель инновационного биткоин-кошелька Trustee Wallet;
- Игорь Самоходский, руководитель сектора «IТ и Телеком» BRDO;
- Артем Афян, управляющий партнер адвокатского объединения Juscutum.
Модератор: Соня Кошкина, шеф-редактор интернет-портала LB.ua
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.