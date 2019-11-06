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Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"

Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

LB.ua ведет трансляцию круглого стола: «Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты

Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

  1. Как технология блокчейн будет способствовать развитию программы «государство в смартфоне»? Использование блокчейна для ведения государственных реестров.
  2. Какие преимущества даст Украине законодательное урегулирование криптовалютных активов?
  3. Особенности налогообложения криптовалютных активов. Как детенизация и законодательное урегулирование криптовалютных активов могут способствовать борьбе с отмыванием денег?
  4. Инвестиционный потенциал введения технологии блокчейн.
  5. Иностранный опыт государственного урегулирования и внедрения блокчейна и криптовалюты.

Участники круглого стола:

  • Михаил Федоров, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины;
  • Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации Украины;
  • Алексей Жмеренецкий, председатель депутатского объединения Blockchain4Ukraine, народный депутат Украины от партии «Слуга народа»;
  • Александр Момот, основатель и руководитель стартапа Remme и член совета директоров Bitcoin Foundation Ukraine с 2014 года;
  • Вадим Груша, основатель инновационного биткоин-кошелька Trustee Wallet;
  • Игорь Самоходский, руководитель сектора «IТ и Телеком» BRDO;
  • Артем Афян, управляющий партнер адвокатского объединения Juscutum.

Модератор: Соня Кошкина, шеф-редактор интернет-портала LB.ua

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.

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