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КБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТР

Предприятие попросило заплатить за уже изготовленные машины.

КБ им.Морозова назвало условия для выполнения сорванного контракта на 45 БТР
Фото: ukroboronprom.com.ua

Исполняющий обязанности директора "Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова" Владимир Жадан заявил, что предприятие готово выполнить сорванный контракт на 45 бронетранспортеров. Но для этого срок контракта нужно продлить до 31 августа 2020 года, а каждый БТР оплачивать по отдельности. 

Об этом он рассказал на совещании по вопросам "Укроборонпрома" в Харькове.

Жадан напомнил, что в 2016 году ХКБМ в 2016 году заключило контракт на поставку Министерству обороны 45 бронетранспортеров, но из-за проблем с поставкой корпусов армия получила только пять машин. Еще семь БТРов будут переданы в войска после оборудования радиостанциями.

Срыв контракта поставил КБ на грань банкротства.

"Невыполнение контракта заблокировало получение дальнейших средств. Это привело к тому, что на сегодня мы имеем гигантские задолженности перед нашими соисполнителями", - рассказал Жадан.

Задолженность по зарплате на предприятии достигла 47 млн гривен за июль-сентябрь, он уже потерял около 20% кадров и не имеет денег на комплектующие для производства новых БТРов.

"Если не провести срочных мероприятий по выходу из кризиса, это приведет к остановке предприятия и по принципу домино потянет на дно около ста предприятий-поставщиков", - предупредил Жадан.

По его словам, предприятие сможет выкарабкаться, если ему заплатят за изготовленные 12 БТРов - около 29 млн гривен за каждый. В таком случае завод готов за 10 месяцев завершить контракт.

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