Австрия и Украина решили углубить сотрудничество в аграрной сфере

На австрийско-украинском аграрном вечере состоялось деловое общение австрийских и украинских аграриев при участии дипломатов.

В Киеве состоялся австрийско-украинский экономический форум, посвященный визиту делегации Австрийского аграрного кластера.

В мероприятии приняли участие Посол Австрии в Украине г-н Гернот Пфанзлер, Торговый представитель посольства Габриэле Газельсбергер, глава Австрийского аграрного кластера Герман Визер, а также представители более чем 60 иностранных и украинских компаний, специализирующихся в области производства, трейдинга и финансирования продукции сельскохозяйственного назначения.

Посол Австрии в Украине Г.Пфанзлер (крайний слева), Глава Австрийского аграрного кластера Г.Визер, Директор инвестиционной компании T&F Trade & Finance Ges.m.b.H. В.Толстунов (крайний справа)

Участники мероприятия обсудили реформу земельного законодательства, организацию финансирования, реализацию совместных проектов и принятие мер по защите иностранных инвестиций. Также представители австрийских и украинских компаний обменялись опытом и подтвердили намерения в углублении сотрудничества.

Из компаний участие в форуме приняли: Agro Energy Group, Ассоциация «Украинский Клуб Аграрного Бизнеса» (УКАБ), Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА), Украинская аграрная конфедерация, Сумской национальный аграрный университет (СНАУ), ООО «Ника-Агротрейд», ООО «Меринос-Захід», Bauer GmbH, Bertsch GmbH & CoKG, BiomedicaMedizinprodukte GmbH, Biomin GmbH, BOKU Universität, Case Corporation Steyer, Titan Machinery, Wolf System, T&F Trade&Finance Ges.m.b.H и многие другие.