Единственным бенефициаром земли должно быть физическое лицо - резидент Украины, - эксперт

Международный опыт свидетельствует о том, что успешные земельные реформы обязательно содержат социальный компонент и сосредотачиваются на выгодах мелкотоварных малых фермерских хозяйств.

Об этом в ходе круглого стола "Механизмы внедрения рынка сельскохозяйственных земель в Украине" в Институте Горшенина заявил основатель и председатель правления Growford Institute Виталий Ломакович.

"Наиболее успешные страны в части проведения земельных реформ - это те, которые кроме экономического смысла закладывали в реформы еще социальный смысл и мелкотоварное малое фермерское хозяйство - такие как послевоенная Япония, Польша, Израиль... А страны, которые ориентировались на крупнотоварное производство, - Эквадор, Чили, Аргентина - получили системный кризис в аграрной отрасли. Поэтому, наверное, перед тем как переходить в турборежим в смысле законодательных инициатив, нам надо сфокусировать свою точку зрения на том, чтобы с помощью экспертного обсуждения, изучения лучшего опыта мире, смоделировать ту форму земельной реформы, которую наверняка надо в Украине внедрить ", - сказал эксперт.

"Однозначно, единственным бенефициаром, на наш взгляд, должно быть физическое лицо - резидент Украины. Это не какое-то сопротивление против иностранных компаний, но мы еще раз подчеркиваем, что успешные земельные реформы были проведены в тех странах, где единственным бенефициаром, что было закреплено даже в Конституции некоторых стран, например, в Польше, это были физические лица-резиденты той страны, где проводилась земельная реформа. Других вариантов просто сегодня не существует", - отметил Ломакович.