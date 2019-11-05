Как смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
Новости компанийКак смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник
Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
Российский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
"Клоунократії" потрібна альтернатива
"Клоунократії" потрібна альтернатива
Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата
Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата
Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
За завісою Кабміну
За завісою Кабміну
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Единственным бенефициаром земли должно быть физическое лицо - резидент Украины, - эксперт

"Других вариантов просто сегодня не существует".

Единственным бенефициаром земли должно быть физическое лицо - резидент Украины, - эксперт
Виталий Ломакович
Фото: Макс Левин

Международный опыт свидетельствует о том, что успешные земельные реформы обязательно содержат социальный компонент и сосредотачиваются на выгодах мелкотоварных малых фермерских хозяйств.

Об этом в ходе круглого стола "Механизмы внедрения рынка сельскохозяйственных земель в Украине" в Институте Горшенина заявил основатель и председатель правления Growford Institute Виталий Ломакович.

"Наиболее успешные страны в части проведения земельных реформ - это те, которые кроме экономического смысла закладывали в реформы еще социальный смысл и мелкотоварное малое фермерское хозяйство - такие как послевоенная Япония, Польша, Израиль... А страны, которые ориентировались на крупнотоварное производство, - Эквадор, Чили, Аргентина - получили системный кризис в аграрной отрасли. Поэтому, наверное, перед тем как переходить в турборежим в смысле законодательных инициатив, нам надо сфокусировать свою точку зрения на том, чтобы с помощью экспертного обсуждения, изучения лучшего опыта мире, смоделировать ту форму земельной реформы, которую наверняка надо в Украине внедрить ", - сказал эксперт.

"Однозначно, единственным бенефициаром, на наш взгляд, должно быть физическое лицо - резидент Украины. Это не какое-то сопротивление против иностранных компаний, но мы еще раз подчеркиваем, что успешные земельные реформы были проведены в тех странах, где единственным бенефициаром, что было закреплено даже в Конституции некоторых стран, например, в Польше, это были физические лица-резиденты той страны, где проводилась земельная реформа. Других вариантов просто сегодня не существует", - отметил Ломакович.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также