Встреча состоялась в Офисе президента по инициативе аграриев.

Президент Владимир Зеленский обсудил с представителями аграрной отрасли внедрения земельной реформы.

Встреча состоялась в Офисе президента по инициативе аграриев. В ней приняли участие представители всеукраинских аграрных общественных организаций, отраслевых ассоциаций, фермерских хозяйств из разных регионов Украины, малых и больших аграрных предприятий, информирует пресс-служба Зеленского.

Фото: president.gov.ua

На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко, руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Глава государства отметил, что готов выслушать позиции присутствующих по проведению земельной реформы.

Во время общения участники встречи высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю предоставляться исключительно украинском, а иностранцы получат такую возможность только на последнем этапе реформы.

"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан в этом контексте выразил мнение о том, что легализация оборота земель сельскохозяйственного назначения даст толчок к привлечению дополнительных международных инвестиций в аграрную отрасль", - отмечается в сообщении.

Также участники встречи обсудили вопрос площадей земельных участков, которые будет иметь возможность приобрести физическое лицо или фермерское хозяйство, и необходимость недопущения монополизации рынка сельскохозяйственной земли.

Кроме того, они подчеркнули важность принятия антирейдерского законодательства.

Подводя итоги встречи, Зеленский отметил, что принял во внимание все точки зрения.