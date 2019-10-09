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Зеленский провел пятый по счету телефонный разговор с Меркель

Посол Украины в Германии отметил "тесный контакт двух лидеров".

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что состоялся уже пятый по счету телефонный разговор между Президентом Украины Владимиром Зеленским и федеральным канцлером Ангелой Меркель", - написал он в Twitter.

Посол подчеркнул, что такой "тесный контакт двух лидеров" является "самым мощным политическим оружием для восстановления территориальной целостности Украины".

Напомним, 24 сентября, Зеленский обсудил с Меркель состояние подготовки к встрече лидеров стран "нормандской четверки" для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на Донбассе. 19 и 20 сентября глава украинского МИДа Вадим Пристайко и глава МИД Германии Хайко Маас в телефонном режиме обсуждал и подготовку к проведению встречи.

Вместе с тем, в ходе телефонного разговора президентов США и Украины 25 июля Трамп и Зеленский сошлись во мнении о недостаточной поддержке Украины со стороны Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

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