Дата следующего обмена пленными станет известна после встречи "нормандской четверки", - Зеленский

Украинская сторона подготовила две позиции по поводу обмена, но общения с Россией по этому вопросу нет.

Дата следующего обмена пленными между Украиной и РФ станет известна после встречи лидеров «нормандской четверки». Об этом заявил Владимир Зеленский в комментарии "Крим.Реалии".

По словам Зеленского, украинская сторона подготовила две позиции по поводу обмена, но сейчас общения с Россией по этому вопросу нет.

"Именно на «нормандском формате», были договоренности, что поднимется самый главный вопрос - это обмен людей, там их два обмена: есть у нас люди, которые на территории РФ, есть, которые на территории ДНР", - отметил глава государства.

Напомним, 24 сентября, Зеленский обсудил с Меркель состояние подготовки к встрече лидеров стран "нормандской четверки" для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на Донбассе. 19 и 20 сентября глава украинского МИДа Вадим Пристайко и глава МИД Германии Хайко Маас в телефонном режиме обсуждал и подготовку к проведению встречи.

Ранее Зеленский заявил, что пока конкретной даты встречи лидеров стран "нормандского формата" нет, но Украина настаивает на такой встрече еще в сентябре. 18 сентября Пристайко говорил, что встреча должна была состояться 17 сентября, но Россия не смогла принять участие по техническим причинам.

В Нью-Йорке на Генассамблее ООН Пристайко в комментарии росСМИ рассказал о перспективе встречи лидеров стран "нормандской четверки". На вопрос, состоится ли эта встреча в октябре, он ответил: "Если ваш президент согласится, то будет. Мы согласны - все трое лидеров. Не хватает четвертого", - сказал Пристайко.