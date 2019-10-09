Если рейдеры теряют "глаза" в Минюсте и прикрытие правоохранителей, шансы на захват предприятия стремятся к нулю, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что министерству удалось остановить потенциально незаконные действия как в системе исполнительного производства, так и сфере регистрации частных исполнителей. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"Чтобы разрешить эту ситуацию (по поводу того, что частным и государственным исполнителям приходилось передавать значительную часть своего вознаграждения "наверх" - LB.ua), мы, прежде всего, заменили представителей Минюста в составе и дисциплинарной, и квалификационной комиссии (частных исполнителей, - LB.ua). Это - не окончательные кадровые решения, а временная мера, чтобы мгновенно остановить потенциально незаконные действия как в системе исполнительного производства, так и сфере регистрации (частных исполнителей, - LB.ua). Мне кажется, нам это удалось. По крайней мере, пока ко мне не поступала информация о каком-то факте наглого рейдерства или "закручивания гаек" исполнителям. Я и мои коллеги это активно отслеживаем", - сказал он.

"Другое дело, что нам сложно иметь дело со случаями рейдерства, незаконными действиями в сфере исполнительного производства, которые произошли раньше. В некоторых случаях мы можем "отмотать" ситуацию назад. Но в отдельных случаях есть судебные процессы, и просто "отмотать" процедурные процессы - недостаточно для решения ситуации", - добавил министр.

По его словам, важно сотрудничество с правоохранительными органами.

"Если рейдеры теряют "глаза" в Минюсте и прикрытие со стороны правоохранительных органов, шансы на захват какого-то предприятия стремятся к нулю. Даже если им удалось незаконным способом внести ложные сведения в реестр, то мы можем их исправить. Пусть через неделю-две, но исправим", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров упростил процедуру обращения граждан в антирейдерскую комиссию при Министерстве юстиции и перевел их в онлайн.