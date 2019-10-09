Кабмин назвал имена новых глав Одесской, Тернопольской и Харьковской ОГА

Кабинет министров на заседании в среду согласовал назначение новых председателей Одесской, Тернопольской и Харьковской областных администраций.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Одесскую область возглавит предприниматель Максим Куцый. Он конечный бенефициар ряда киевских фирм: ООО "Сервис и менеджмент" (строительство), "Медийный партнер" (рекламное агентство), "Цифровое партнерство" (информационные услуги), "Сити корпус" (строительство).

Фото: ua-rating.com Максим Куцый

Регион живет без губернатора уже полгода после апрельской отставки Максима Степанова.

Тернопольскую область возглавит Игорь Сопель, который баллотировался от "Слуги народа" по 166 округу в Тернопольской области, но проиграл самовыдвиженцу Николаю Люшняку. Сопель является руководителем Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес", которое занимается производством хлебобулочной продукции. В 2010-2015 годах был депутатом горсовета Хоросткова. С 2017 года - глава местной федерации футбола.

Фото: 166.sluganarodu.ua Игорь Сопель

Предыдущий тернопольский губернатор Степан Барна был уволен Зеленским еще в июне.

Харьковскую область возглавит бывший адвокат, а ныне депутат Верховной Рады Алексей Кучер, также представляющий "Слугу народа". Он сменит на этой должности Юлию Светличную.

Фото: instagimg.com Алексей Кучер

Все они вступят в должность только после подписания соответствующих указов президентом Владимиром Зеленским.