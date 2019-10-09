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Жена Пашинского считает арест ее мужа политическим преследованием людьми времен Януковича

"Почему случилось так, что при новых лицах, при новой власти эти люди имеют возможность это делать, - я на этот вопрос ответить сейчас не могу".

Жена Пашинского считает арест ее мужа политическим преследованием людьми времен Януковича
Фото: Lb.uа

Судья, приняв решение об аресте экс-нардепа Сергея Пашинского без альтернативы залога, перевела ситуацию из уголовной в политическую плоскость.

Как передает Цензор.НЕТ, об обстоятельствах ареста бывшего народного депутата Сергея Пашинского, и кто может за этим стоять, в ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" рассказала жена политика Руслана Пашинская.

"Но политическое преследование кем? Я не могу прямо сейчас сказать, что я считаю, что это политическое преследование новой властью. Полностью я так сказать не могу. Потому что политические декларации, которые мы сегодня слышим от новой власти, они полностью совпадают с тем, что говорил Сергей: это защита государственных интересов, это национальная безопасность, это сильная армия. И то же самое мы слышим сегодня. То есть у меня сегодня такое ощущение, что это политическое преследование, но тех людей, которые раньше были у власти, еще во времена Януковича. А вот почему случилось так, что именно сегодня в новых обстоятельствах, при новых лицах, при новой власти эти люди имеют возможность это делать, - знаете, я на этот вопрос ответить сейчас не могу", - заявила она.

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