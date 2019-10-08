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Украина однажды сможет поставлять соседям свой газ, - министр энергетики США

Оржель провел встречу с Риком Перри, а также с замминистра энергетики Польши Томашем Дабровски.

Украина однажды сможет поставлять соседям свой газ, - министр энергетики США
Рик Перри
Фото: twitter.com/SecretaryPerry

Министр энергетики США Рик Перри обсудил с украинским министром энергетики Алексеем Оржелем и польским замминистра энергетики Томашем Дабровски вопрос повышения энергетической безопасности в регионе.

Об этом Перри написал в своем Twitter.

"Провел трехстороннюю встречу с украинским министром энергетики Алексеем Оржелем и польским замминистра Томашем Дабровски вопрос энергетической безопасности. США решительно поддерживают усилия Украины и Польши по повышению региональной энергетической безопасности", - отметил Перри.

Он добавил, что увеличение доступа к украинским газохранилищам будет способствовать увеличению коммерческой деятельности и поставок газа, а также поможет с управлением сезонных колебаний на рынках газа в Европе.

Перри также отметил, что благодаря усилению интерконнекторов Украина когда-то сможет поставлять своим соседям газ внутренней добычи.

Напомним, ранее Перри назвал "Северный поток 2" сокрушительным ударом по безопасности Европы.

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