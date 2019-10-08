Кабмин опроверг сокращение расходов на оборону или льгот военным

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что в следующем году расходы на оборону будут увеличены.

"В публичной плоскости обсуждается, что зрада-зрада, что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

По его словам, в процентном соотношении расходы на безопасность и оборону сохранятся на уровне 5,4% от общего фонда бюджета, это 245,8 млрд гривен, из них расходы на Минобороны - 136,6 млрд грн. "В прошлом году, если не ошибаюсь, было 101,7 млрд гривен", - сказал премьер.

Премьер отметил, что пока Украина находится в состоянии внешней агрессии, никаких сокращений расходов на оборону или сокращения социальных стандартов военных не будет.

Министр финансов Оксана Маркарова подтвердила слова Гончарука.

"Все помощи, социальные выплаты военнослужащим не только не снижены, а наоборот увеличены. Если говорить о денежном обеспечении, в том числе выходную помощь, она увеличена в проекте уже даже к первому чтению. Все одноразовые помощи на случай гибели или временной потери трудоспособности тоже заложены. Если говорить об обеспечении жильем, то прошу обратить внимание, что и обеспечение жильем увеличено на 223 млн и на 500 млн увеличено обеспечение жильем ветеранов", - сказала министр.

Напомним, что председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова в интервью АрмияInform заявила о том, что представители "Слуги народа" планируют инициировать аудит льгот и социальных выплат, которые сейчас предоставляют военнослужащим.

Многие восприняли это как намерение урезать льготы ветеранам российско-украинской войны, и начали звучать даже призывы к увольнению Третьяковой с должности главы комитета.