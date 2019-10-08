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Бывшие таможенные "топы" снимают госдачи в Конче-Заспе за смешные деньги

Нефьодов пообещал забрать дома и продать с аукциона.

Бывший руководители таможенных органов Украины за небольшие деньги снимают государственные дачи в элитном киевском районе Конча-Заспа.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

Дачи бывший таможенных &quot;топов&quot; расположенны в хвойном лесу на окраине Киева
Фото: bihus.info
Дачи бывший таможенных "топов" расположенны в хвойном лесу на окраине Киева

В 2000 году Киевский горсовет бесплатно передал Государственной таможенной службе 15 гектаров в Конче-Заспе. Сейчас этот участок стоит около 300 млн гривен. На этой земле должны были построить базу отдыха и реабилитационный центр. Вместо этого там появилось 28 дач, после чего таможенный профсоюз передал дома в аренду руководству таможни.

Среди арендаторов есть бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров (он снял пятикомнатную двухэтажную дачу за 6770 гривен в месяц, срок аренды - до 2033 года), бывший начальник таможни и бывший вице-спикер Верховной Рады Игорь Калетник, бывший начальник Киевской региональной таможни Геннадий Романенко (снимает двухэтажный дом за 4360 гривен в месяц), бывший главный инспектор Киевской региональной таможни Олег Суршко (4380 гривен за двухэтажную дачу). Одну дачу занял глава профсоюза таможенников Игорь Тимофеев, он арендует ее за 4360 гривен в месяц, срок аренды - до 2026 года.

Домик Насирова
Фото: bihus.info
Домик Насирова

"Сейчас мы разбираемся со статусом этого имущества. Формально - это то, чем занимается профсоюз. Меня на самом деле искренне удивляет такая ситуация. Оказывается, что эти самые люди, будучи здесь руководителями в этих стенах, сами себе давали в аренду за какие-то смешные деньги землю и недвижимость в Конча-Заспе", - прокомментировал расследование глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов. Он возглавил ведомство в июле 2019 года.

Он заявил, что Гостаможня планирует вернуть элитную недвижимость профсоюзу, а затем продать на аукционе. "И такого у нас еще много - куча активов ГФС имеет странный юридический статус", - сказал Нефьодов.

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