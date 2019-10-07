Бывшего нардепа, который хотел продать чужую квартиру на Банковой, отправили под домашний арест

Суд отправил под круглосуточный домашний арест адвоката, бывшего нардепа Антона Ружицкого, который подозревается в присвоении государственной квартиры на ул. Банковой в Киеве, стоимостью 5 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева агентству "Украинские новости".

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сказала спикер прокуратуры Надежда Максимец.

Поскольку прокуратура просила для адвоката арест и залог 5 млн гривен, на данный момент решается вопрос о подаче апелляционной жалобы на это решение.

Напомним, 1 октября правоохранители задержали адвоката за попытку продать государственную квартиру на Банковой.

Злоумышленники воспользовались анкетными данными пожилой женщины, которая умерла еще в 2002 году, и на основании поддельных документов зарегистрировали на нее право собственности на объект недвижимости.

Задержанный адвокат выставил квартиру на продажу за около 3,2 млн гривен. Реальная стоимость объекта намного выше - около 5 миллионов гривен.

Антон Ружицкий был депутатом Верховной Рады в 2005-2007 гг. от блока Виктора Ющенко "Наша Украина". До этого - депутатом Львовского облсовета, главой комиссии по депутатской деятельности, законности, самоуправления и связей облсовета. В 1970-80 гг. работал на разных должностях во львовской милиции.