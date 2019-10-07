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Бывшего нардепа, который хотел продать чужую квартиру на Банковой, отправили под домашний арест

Прокуратура готовит апелляцию на это решение.

Бывшего нардепа, который хотел продать чужую квартиру на Банковой, отправили под домашний арест
Фото: Макс Требухов

Суд отправил под круглосуточный домашний арест адвоката, бывшего нардепа Антона Ружицкого, который подозревается в присвоении государственной квартиры на ул. Банковой в Киеве, стоимостью 5 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева агентству "Украинские новости". 

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сказала спикер прокуратуры Надежда Максимец.

Поскольку прокуратура просила для адвоката арест и залог 5 млн гривен, на данный момент решается вопрос о подаче апелляционной жалобы на это решение.

Напомним, 1 октября правоохранители задержали адвоката за попытку продать государственную квартиру на Банковой.

Злоумышленники воспользовались анкетными данными пожилой женщины, которая умерла еще в 2002 году, и на основании поддельных документов зарегистрировали на нее право собственности на объект недвижимости.

Задержанный адвокат выставил квартиру на продажу за около 3,2 млн гривен. Реальная стоимость объекта намного выше - около 5 миллионов гривен.

Антон Ружицкий был депутатом Верховной Рады в 2005-2007 гг. от блока Виктора Ющенко "Наша Украина". До этого - депутатом Львовского облсовета, главой комиссии по депутатской деятельности, законности, самоуправления и связей облсовета. В 1970-80 гг. работал на разных должностях во львовской милиции.

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Источник: "Украинские новости"
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