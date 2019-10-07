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Суд оккупированного Крыма приостановил дело Бекирова до его выздоровления

С ходатайством о приостановлении производства выступила сторона обвинения.

Суд оккупированного Крыма приостановил дело Бекирова до его выздоровления
Фото: Эскендер Ганиев

Суд в оккупированном Крыму приостановил рассмотрение дела против освобождённого политузника, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова до его полного выздоровления. Об этом сообщил правозащитный ресурс "Крымский процесс".

“Судья Центрального районного суда Симферополя Сергей Деменок в рамках заседания по уголовному делу в отношении Эдема Бекирова принял решение приостановить судебный процесс до полного выздоровления подсудимого”, - сказано в сообщении.

С ходатайством о приостановлении производства выступила обвиняемая сторона. Защита сообщила, что дата завершения периода реабилитации пока не известна. В связи с этим адвокаты поддержали ходатайство о приостановке судебного производства.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе.

13 декабря Киевский районный суд Симферополя арестовал Бекирова на два месяца, затем эту меру неоднократно продлевали, несмотря на то, что он - инвалид I группы (ампутирована нога), больной сахарным диабетом, а также перенес инфаркт и операцию на сердце.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной в формате 35 на 35. В Украину вернулись 35 освобожденных заключенных Кремля. Среди них - 24 военнопленные украинские моряки, а также политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Эдем Бекиров и другие.

10 сентября Бекирову сделали серьезную операцию, 3 октября его прооперировали еще раз.

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