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"Власти" Крыма насчитали более 6 млн туристов из 159 стран мира

Оккупационные власти заявляют, что число посетивших полуостров "с каждым годом растет".

"Власти" Крыма насчитали более 6 млн туристов из 159 стран мира
Фото: www.crimee.com.ua

Глава комитета по туризму, курортам и спорту подконтрольного России парламента Крыма Алексей Черняк утверждает, что в этом году аннексированный полуостров посетили туристы из 159 стран мира.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"На сегодняшний день, республику посетило 6,5 миллионов туристов из 159 стран мира. С каждым годом их число растет", – цитирует Черняка пресс-служба "парламента".

В начале октября Минкурортов подконтрольного России правительства Крыма сообщало о 6,6 млн туристов, посетивших полуостров в 2019 году.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что в Крыму летом 2019 года отдохнули 5,8 млн туристов.

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