"Раньше отношение было "эти бендеровцы", а сейчас "это наши, не отпускайте их", - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун
"Раньше отношение было "эти бендеровцы", а сейчас "это наши, не отпускайте их", - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун
Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
Стало известно о втором осведомителе разговора Трампа с Зеленским
Стало известно о втором осведомителе разговора Трампа с Зеленским
В центре Днепра под общежитием просел асфальт, студентов эвакуировали из-за угрозы обвала (обновлено)
В центре Днепра под общежитием просел асфальт, студентов эвакуировали из-за угрозы обвала (обновлено)
Коляда инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе​
Коляда инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе​
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое
Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полиция: в акции на Майдане участвовали 10 тысяч людей

Вече прошло без правонарушений.

Полиция: в акции на Майдане участвовали 10 тысяч людей
Фото: https://kyiv.npu.gov.ua

Полиция сообщила, что в акции "против капитуляции" на Майдане в Киеве приняли участие около 10 тысяч человек. Об этом говорится на сайте ведомства.

"На службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога и военнослужащие Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Нарушений во время акции не зафиксировано.

Напомним, 6 октября в Киеве и других городах прошли акции протеста "Нет капитуляции". Активисты осуждают подписание Украиной "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе. На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции и призвали создать соответствующую оппозиционную платформу в Верховной Раде.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также