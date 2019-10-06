Протестующие в Ираке штурмовали офисы телеканалов

В стране пятый день продолжаются антиправительственные акции.

В столице Ирака Багдаде неизвестные в масках напали на офис телеканала Al Arabia. На сайте телеканала сообщается о пострадавших, передает Интерфакс.

"Около десяти нападавших прибыли ко входу в офис на автомобилях, они были одеты в черную одежду, а их лица - скрыты масками", - рассказал корреспондент Al Arabia.

По его информации, боевики ворвались в офис телеканала, избили сотрудников и сломали оборудование. Число пострадавших не уточняется.

Репортер также утверждает, что иракские полицейские отказались оказывать помощь команде канала во время нападения. В свою очередь должностные лица Ирака заверили его, что расследуют обстоятельства нападения.

Корреспондент Al Arabia добавил, что отделение телеканала в Багдаде получало угрозы в последние дни и просило органы безопасности Ирака обеспечить безопасность его сотрудников. На некоторое время им действительно предоставили защиту, однако из-за протестов в стране силы правопорядка понадобились для других заданий.

О нападении на свой офис сообщил также телеканал NRT Arabic. В сообщении говорится, что неизвестные вооруженные люди разбили оборудование из-за чего вещание, было временно прервано.

Нападавшие приехали на белых внедорожниках Toyota Land Cruiser и помимо журналистов, атаковали полицию, уточняет NRT Arabic.

По данным телеканала, нападению подверглись еще несколько СМИ, включая Dijla, al-Hadath и Al-Ghad.

Напомним, в Ираке продолжаются акции протеста, из-за которых в последние пять дней погибли около 100 человек, еще более 4 тысяч ранены.

Иракцы протестуют против властей, которые, по их мнению, не уделяют внимания решению проблем населения.