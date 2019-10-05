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Помпео назвал скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского "глупой игрой в кошки-мышки"

"Видите ли, это не помогает развитию демократии".

Помпео назвал скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского "глупой игрой в кошки-мышки"
Фото: EPA/UPG

Госсекретарь США Майк Помпео назвал расследование Палаты представителей о возможности объявления импичмента президенту Дональду Трампу "глупой игрой в кошки-мышки".

Глава Госдепартамента сказал об этом в субботу в Афинах, где он находится с рабочим визитом, пишет "Голос Америки"

"Есть что-то неправильное в том, что мир не фокусируется на вопросах, являющихся верными, вопросах, которые имеют значение, вопросах, которые влияют на жизни людей, и вместо этого вас втягивают в какую-то глупую игру в кошки-мышки", - заявил Помпео, комментируя вопрос о расследовании, которое ведется в Конгрессе.

"Видите ли, это бесполезно, это не помогает развитию демократии", - добавил госсекретарь.

Таким образом Помпео ответил на вопрос о том, нужно ли вести дальнейшее расследование телефонного разговора, состоявшегося в июле между президентом Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Не думаю, что кто-либо здесь особенно этим интересуется... Я думаю, они хотят знать об отношениях между Америкой и Грецией", - заметил Помпео.

Напомним, что телефонный разговор Зеленского с Трампом произошел 25 июля 2019 года. Спустя три месяца он стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из вероятных соперников на выборах в 2020 году.

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