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Стало известно о втором осведомителе разговора Трампа с Зеленским

Новый свидетель якобы владеет более точной информацией по этому делу.

Стало известно о втором осведомителе разговора Трампа с Зеленским
Фото: telegraph.co.uk

Второй сотрудник американской разведки может дать показания по делу о возможной попытке давления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского. 

Газета New York Times утверждает, что у этого осведомителя есть более точная информация по этому делу, чем у первого свидетеля, предоставившего сведения членам Совета национальной безопасности.

Известно, что новый свидетель уже общался с генеральным инспектором разведсообщества США Майклом Аткинсоном и заявил последнему, что имеющиеся у него сведения базируются на разговорах с целым рядом чиновников Белого дома. При этом пока неизвестно, что именно нового осведомитель рассказал Аткинсону.

Личность первого осведомителя до сих пор не называется. 

Предполагается, что он является сотрудником ЦРУ. В администрации Дональда Трампа при этом указывают, что свидетель располагает лишь информацией, полученной из третьих рук и требуют указать, кто именно является первоисточником.

Напомним, сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из вероятных соперников на выборах в 2020 году, и грозил отозвать перевод Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

В Белом доме в ответ опубликовали стенограмму разговора с президентом Украины. Согласно представленной расшифровке, Трамп действительно говорил о деле Байдена-младшего, однако вопрос возобновления военной помощи не упоминался.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

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