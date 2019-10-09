Белый дом отказался сотрудничать с Конгрессом по Ukrainegate

Белый дом отказался сотрудничать с демократами Конгресса США в расследовании в рамках подготовки к процедуре импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, передает Deutsche Welle.

По словам Гришем, исполнительная ветвь власти "не будет участвовать в предвзятом политическом театре". "Президент не сделал ничего плохого, и демократы знают это", - подчеркнула пресс-секретарь.

Она также добавила, что Трамп и его администрация "продолжат бороться за американский народ, развивать экономику", а также "защищать интересы Америки внутри страны и за рубежом".

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала решение Белого дома "попыткой скрыть предательство демократии".

"Президент пытается ввести беззаконие. Его действия угрожают нашей национальной безопасности, нарушают Конституцию, подрывают целостность наших выборов. Письмо Белого дома - это одна из последних попыток скрыть предательство демократии и утвердить, что президент находится над законом. Письмо очевидно ложное, это очередная незаконная попытка скрыть усилия администрации Трампа по привлечению иностранных сил, чтобы вмешаться в выборы 2020 года", - говорится в заявлении Пелоси.

Ранее в Палате представителей Конгресса запросили документы по "украинскому делу" у администрации Белого дома, Госдепартамента США, вице-президента Майкла Пенса, а также министерства обороны и административно-бюджетного управления администрации президента.

Напомним, в США разразился громкий политический скандал в связи с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 25 июля. В ходе беседы Трамп пытался вынудить Киев начать расследование в отношении его потенциального соперника на президентских выборах в ноябре 2020 года - Джозефа Байдена, а также его сына Хантера.

24 сентября Пелоси объявила о подготовке процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого шага послужил именно скандал вокруг беседы двух президентов. Нижняя палата Конгресса, контролируемая демократами, обвинила президента США в нарушении конституционных обязанностей и злоупотреблении служебным положением. Сам Трамп назвал происходящее величайшей аферой в истории американской политики.

25 сентября Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским. Стенограмма не является дословной, а была составлена на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора.