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Польский политик спас двухлетнего ребенка из горящей машины

Роберт Бедронь стал локальным героем накануне парламентских выборов.

Лидер польской оппозиционной партии "Весна" Роберт Бедронь спас двухлетнего ребенка и его отца из горящей машины.

Как сообщает Associated Press, политик стал случайным свидетелем ДТП, которое произошло вечером 7 октября южнее Варшавы. Он вытащил людей, а потом "как настоящий пожарный" начал тушить пламя огнетушителем.

Перед отъездом Бедронь похвалил пожарных за то, что они очень быстро приехали и за их работу.

В Польше 13 октября состоятся парламентские выборы. Как отразятся на их результатах геройства Бедроня, неизвестно. Сейчас левоцентристский альянс, в состав которого входит "Весна", в опросах идет третьим позади правящей партии "Право и справедливость" и альянса центристов во главе с "Гражданской платформой".

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