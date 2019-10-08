В Кремле отвергли идею участия США в "нормандском формате"

Пресс-секретарь Путина заявил, что США могли бы использовать своё влияние на Украину.

Россия не поддерживает идею участия США в переговорах в "нормандском формате" о разрешении конфликта на востоке Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Радио Свобода".

Песков, также отметил, что США могли бы использовать своё влияние на Украину.

Так он прокомментировал высказывание президента Беларуси Александр Лукашенко о том, что без США что найти решение по украинскому конфликту не получится.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам о мире в Украине (в нормандском формате), если это будет нужно их участникам. О готовности США присоединиться к "нормандскому формату" ранее также сообщал бывший представитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Расширить круг участников переговоров в "нормандском формате" за счет руководителей Великобритании и США предложил президент Украины Владимир Зеленский.

"Нормандская четверка" - формат переговоров о разрешении конфликта на Донбассе, в который входят Украина, Германия, Франция и Россия. Последний саммит "нормандской четверки" состоялся еще осенью 2016 года.