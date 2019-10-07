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Конгресс запросил у Белого дома и Пентагона документы о военной помощи Украине

Повестки получили министр обороны и глава одного из управлений администрации Трампа.

Конгресс запросил у Белого дома и Пентагона документы о военной помощи Украине
Фото: Wiki

Демократы нижней палаты Конгресса США в рамках процедуры импичмента запросили у Белого дома и Пентагона документы, которые касаются решения Дональда Трампа задержать военную помощь Украине.

Об этом пишет американское издание The Hill.

Письма направлены министру обороны США Мару Эсперу и исполняющему обязанности главы Административно-бюджетного управления Белого дома Расселу Воту.

"Прилагаемая повестка истребует документы, которые необходимы комитетам, чтобы изучить последовательность событий и причины, стоявшие за решением Белого дома задержать крайне необходимую военную помощь Украине, которая была одобрена Конгрессом США для противодействия российской агрессии", - говорится в письмах от имени председателя комитета по разведке Адама Шиффа, комитета по иностранным делам Элиота Энгела и комитета по надзору Элайджи Каммингса.

Документы должны быть предоставлены до 15 октября.

Конгресс утвердил выделение Украины 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

В это же время Трамп и ряд американских дипломатов пытались добиться от Украины расследования против Хантера Байдена, сына одного из главных политических конкурентов американского президента.

Раньше подобные повестки были направлены госсекретарю США Майку Помпео, адвокату Трампа Руди Джулиани и и.о. главы аппарата Белого дома Мику Малвейни.

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