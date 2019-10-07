Президент ФРГ Штайнмайер отправился с трехдневным визитом в Грузию

В последний раз глава германского государства посещал Грузию 23 года назад.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправился с трехдневным официальным визитом в Грузию, где в понедельник, 7 октября, проведет переговоры со своей грузинской коллегой Саломе Зурабишвили.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В последний раз глава германского государства посещал Грузию 23 года назад - тогда это был Роман Херцог.

"Столь длительный перерыв не соответствует всей глубине тех культурных и политических отношений, которые существуют между нашими странами",- заявил Штайнмайер вечером 6 октября в Тбилиси во время встречи с деятелями культуры Грузии.

По его словам, нынешнее положение дел в стране не простое, "силы инерции борются с теми, кто стремится вперед, кто ищет европейский путь".

Даже через 30 лет после того, как бывшая советская республика обрела независимость, этот конфликт еще не нашел своего разрешения. "Но значительное большинство (жителей Грузии. - ред.) выступает за демократию, реформы, за европейский путь, и я считаю, именно поэтому мы и должны сделать наше присутствие заметным здесь", - подчеркнул Штайнмайер.

Запланированы также переговоры Штайнмайера с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией. Президент ФРГ встретится также с предстоятелем грузинской православной церкви, католикосом-патриархом Илией II.

Напомним, в начале сентября Штайнмайер посетил церемонию памяти жертв Второй мировой войны, которая состоялась в польском городе Велюнь. Он признал совершенные немцами военные преступления и преступления против человечности и извинился перед Польшей.