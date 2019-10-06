"Раньше отношение было "эти бендеровцы", а сейчас "это наши, не отпускайте их", - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун
"Раньше отношение было "эти бендеровцы", а сейчас "это наши, не отпускайте их", - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун
Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
Стало известно о втором осведомителе разговора Трампа с Зеленским
Стало известно о втором осведомителе разговора Трампа с Зеленским
В центре Днепра под общежитием просел асфальт, студентов эвакуировали из-за угрозы обвала (обновлено)
В центре Днепра под общежитием просел асфальт, студентов эвакуировали из-за угрозы обвала (обновлено)
Коляда инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе​
Коляда инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе​
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое
Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
ГлавнаяМир

Джонсон не собирается покидать пост премьера, пока его не уволит королева

В последний раз британский монарх отправлял премьера в отставку в 1834 году.

Джонсон не собирается покидать пост премьера, пока его не уволит королева
Фото: twitter.com/RoyalFamily

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полон решимости добиться "Брекcита" любой ценой и категорически отказывается уходить в отставку. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщил лондонский еженедельник "The Sunday Times" со ссылкой на источники в британском правительстве.

"Он не покинет свой пост, даже если Евросоюз отклонит его предложения по договору о "Брекзите", британский парламент выразит ему недоверие или будет установлено, что он нарушил закон, запрещающий выход Великобритании из состава ЕС без соглашения с Брюсселем", - говорится в материале.

По словам собеседников издания, Джонсон покинет премьерский пост лишь в том случае, если его уволит королева Елизавета II. 

"Пока полиция не постучится в дверь на Даунинг-стрит 10 с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет", - цитирует The Sunday Times слова высокопоставленного представителя правящей Консервативной партии.

В последний раз британский монарх отправлял премьера в отставку в 1834 году. Несколько дней тому назад британские СМИ сообщили, что Елизавета II в конце сентября осведомилась в Верховном суде Великобритании, может ли она отправить в отставку премьер-министра и если да, то каким образом.

Накануне Борис Джонсон провел целый ряд телефонных разговоров с главами правительств стран ЕС, пытаясь убедить их принять его предложения по "Брекситу", однако встретил прохладную реакцию. В частности, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что до решающего саммита ЕС 17-18 октября предстоит проделать еще много работы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также