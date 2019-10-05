Делегации США и КНДР начали переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова

В Швеции на острове Лидингё в субботу, 5 октября, начались рабочие переговоры между представителями США и Северной Кореи. На встречу прибыли посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гилем и спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, пишет Euronews.

Этот факт подтвердила глава шведского дипломатического ведомства Анн Линде.

"Я воодушевлена тем, что делегации рабочего уровня США и КНДР находятся сейчас в Швеции для проведения переговоров. Диалог необходим для достижения денуклеаризации и мирного решения", - написала она в своем Twitter.

Ранее СМИ, со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что президент США Дональд Трамп готов предложить Ким Чен Ыну приостановить действие санкций ООН на экспорт текстиля и угля, если власти КНДР согласятся демонтировать основной ядерный объект в Йонбене и остановить производство высокообогащенного урана.

Швеция играет особую роль в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном, посколько в отличие от США поддерживает дипломатические отношения с Северной Кореей. В частности, как пишет агентство dpa, именно в Швеции проходили подготовительные консультации к встрече Трампа и Ким Чен Ына, состоявшейся в июне в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Нынешние переговоры в Стокгольме усложнены новыми ракетными тестами, проведенными Пхеньяном в последнее время.

Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встречались уже трижды: первый саммит прошел в 2018 году в Сингапуре, второй в феврале 2019 года – в Ханое, в июне этого года лидеры двух стран провели символическую встречу на территории демилитаризованной зоны в Пханмунджоме.

После неудачного саммита КНДР-США в Ханое диалог застопорился. Вашингтон требовал от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечала, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.

В сентябре Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Северную Корею.