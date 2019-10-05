ГБР сообщило о подозрении Пашинскому (обновлено)
ГБР сообщило о подозрении Пашинскому (обновлено)
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Схемы" нашли у Ермака бизнес-связи с однокурсником Путина
"Схемы" нашли у Ермака бизнес-связи с однокурсником Путина
У задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличными
У задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличными
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
ГлавнаяМир

Трамп запретил въезд иностранцам, неспособным оплатить медицинские расходы

Новые правила вступают в силу с 3 ноября.

Трамп запретил въезд иностранцам, неспособным оплатить медицинские расходы
Фото: EPA/UPG

Иностранцам, ходатайствующим об иммиграции в США, будут отказывать во въезде в страну, если они не докажут, что способны либо самостоятельно, либо по страховке оплачивать медицинские расходы. 

Соответствующее распоряжение подписал в пятницу, 4 октября, президент США Дональд Трамп, передает Немецкая волна.

"Иностранцы должны будут в течение 30 дней после въезда в США либо предъявить медицинскую страховку, либо доказать, что они располагают достаточными финансовыми средствами для оплаты медицинских счетов самостоятельно", - говорится в материале.

Президент обосновал свое решение тем, что иммигранты, не способные оплачивать медицинские счета, становятся обузой для больниц и налогоплательщиков.

Новые правила вступают в силу с 3 ноября. Они распространяются лишь на иностранцев, ходатайствующих об иммиграции в США из-за границы, но не на тех, кто уже находятся в США. 

Под новые правила не подпадают лица с ПМЖ, соискатели убежища, беженцы и дети. В то же время распоряжение Трампа распространяется на супругов и родителей граждан США. Это затруднит положение тех семей, которые пытаются забрать своих родителей или супругов в Соединенные Штаты.

Администрация Трампа в попытке ограничить доступ иммигрантов к социальным программам перестраивает иммиграционную систему, переводя ее с семейной на иммиграцию, основанную на заслугах.

Белый дом также предписал компетентным органам взыскивать выплаченные иммигрантам социальные пособия с их гарантов и пересматривать иммиграционный статус тех иностранцев, которые обращаются за социальной помощью к государству.

Ранее сообщалось, что США отменяют визы для граждан Польши.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также