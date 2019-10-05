PayPal отказалась участвовать в проекте Facebook по созданию криптовалюты

Международная платежная система PayPal вышла из ассоциации проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra.

В письме, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, решение объясняется желанием PayPal сосредоточиться на своих собственных задачах.

По данным издания, отказ от участия в проекте основывается также на том, что к Libra Associations есть определенные вопросы у американских регуляторов, с которыми у компании до сих пор были хорошие отношения.

Решение PayPal о выходе из проекта примечательно тем, что Дэвид Маркус, руководитель проекта Facebook по созданию криптовалюты, раньше был президентом PayPal.

Кроме того, выход PayPal может негативно сказаться на дальнейшем развитии проекта по созданию криптовалюты, поскольку в нем был задействован целый ряд ее сотрудников.

В самой Libra Associations подтвердили уход PayPal, указав, что затеянный проект изначально был непростым и каждый из его участников может принять решении об участии в нем исходя из собственных предпочтений.

Напомним, компания Facebook планирует запуск новой глобальной криптовалюты под названием Libra в первой половине 2020 года. В состав учредителей проекта вошли 28 компаний. Ранее против ее создания выступили Франция и Германия.