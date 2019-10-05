Конгрессмены запросили у Белого дома документы, касающиеся разговора Трампа с Зеленским

Трамп может игнорировать требования законодателей до голосования об импичменте в Палате представителей.

Демократы нижней палаты Конгресса США запросили у администрации Белого дома документы, которые связаны с расследованием в рамках импичмента американского президента Дональда Трампа, пишет Reuters.

Этот запрос был инициирован председателями трех комитетов палаты представителей — главой комитета по иностранным делам Элиотом Энгелом, руководителем комитета по разведке Адамом Шиффом и председателем комитета по надзору и правительственной реформе Элайджей Каммингсом.

"Мы глубоко разочарованы тем, что президент Трамп поставил нас и всю страну в такое положение, но его действия не оставляют нам другого выбора, кроме как отправить запрос", — говорится в их совместном комментарии.

Документы, которые повесткой потребовали от Белого дома, касаются июльской беседы лидера США с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет агентство.

Адвокаты Белого дома, как сообщают СМИ, считают, что Трамп может игнорировать требования законодателей до тех пор, пока контролируемая демократами Палата представителей не проведет голосование по решению об импичменте.

В среду демократы-конгрессмены из Палаты представителей пригрозили Белому дому в случае отказа администрации от добровольного сотрудничества принудительным образом получить от нее документы, связанные с политикой Трампа в отношении Украины.

Напомним, 25 июля 2019 года состоялся телефонный разговор президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Спустя три месяца он стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из вероятных соперников на выборах в 2020 году.