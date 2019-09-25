Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)

"Президент должен нести ответственность. Никто не может быть над законом".

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что Конгресс США начинает официальное расследование в отношении импичмента президента Трампа.

Об этом сообщает CNN .

"На этой неделе президент Трамп подтвердил, что он просил Президента Украины Зеленского предпринять действия, которые принесут ему политическую выгоду. Действия Трампа выявили бесчестные факты предательства президентом своей присяги, предательства национальной безопасности и предательства честности наших выборов. Сегодня я анонсирую, что Палата представителей Конгресса направит официальный запрос об импичменте. Я поручила шести профильным комитетам начать расследование в связи этим запросом. Президент должен нести ответственность. Никто не может быть над законом", - сказала она.

Это произошло после того, как президент Трамп требовал от Зеленского расследования против сына Байдена.

Ранее 24 сентября Байден заявил, что, по его мнению, Трамп не оставляет Конгрессу "другого выбора, кроме как инициировать импичмент".

По данным Reuters, Нэнси Пелоси заявила, что Джозеф Магуайр, глава Национальной разведки США нарушил закон, отказавшись передать жалобу осведомителя на действия президента Дональда Трампа, действуя по указанию Белого дома.

"[Исполняющий обязанности директора] Национальной разведки сейчас нарушает закон по указанию администрации. К несчастью, это так", - заявила Пелоси на мероприятии, организованном журналом Atlantic.

Пелоси отказалась ответить на вопрос о том, какие шаги могут предпринять демократы в Палате представителей, чтобы заставить администрацию передать в Конгресс жалобу, в которой, по предварительным сведениям, содержится информация о телефонном разговоре Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Обновление. Президент США Дональд Трамп прокомментировал начало проведение процедуры его импичмента в Конгрессе. Об этом он написал в твиттере.

По его мнению, таким заявлением демократы решили испортить "важный день в ООН", а также заявил, что такие процессы портят репутацию страны.

Об этом Трамп написал в твиттере.

Кроме того, президент США назвал процедуру импичмента "шлаком новых срочных сообщений охоты на ведьм". Трамп отметил, что в Конгессе США "даже расшифровку звонка (с президентом Украины Владимиром Зеленским - ред.) не читали".

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп распорядился обнародовать запись разговора с Зеленским.

23 сентября Трамп заявил, что он не воспринимает всерьез разговоры об импичменте из-за Украины.

Конституция США предусматривает отрешение президента посредством выдвижения импичмента в Палате представителей, а затем обвинительного приговора квалифицированным большинством (2/3) Сената.

За всю историю США два президента были представлены к импичменту Палатой представителей, но оправданы затем Сенатом: Эндрю Джонсон в 1868 (дело о незаконной отставке военного министра) и Билл Клинтон в 1991-1999 гг. (дело о лжесвидетельстве и препятствии правосудию в связи с историей Моники Левински). В 1974 президент Ричард Никсон, также представленный к импичменту по делу Уотергейта, ушел в отставку до того, как вопрос был рассмотрен Сенатом.