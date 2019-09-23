Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
Гончарук воскресил "десятиминутки Яценюка"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
СБУ оказалась в центре польского секс-скандала
Порошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверки
Порошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверки
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
ГБР завело "дело 2 мая" в отношении Парубия
ГБР завело "дело 2 мая" в отношении Парубия
Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
Появились сообщения о задержании экс-жены Князева на польской таможне с €650 тыс. наличными
Золотая акция Игоря Коломойского
Золотая акция Игоря Коломойского
ГлавнаяМир

Трамп заявил, что он не воспринимает всерьез разговоры об импичменте из-за Украины

Конгрессмены призвали обнародовать стенограмму разговора Трампа и Зеленского.

Трамп заявил, что он не воспринимает всерьез разговоры об импичменте из-за Украины
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что не придает значения разговорам демократов о возможном импичменте в связи с сообщениями о том, что он якобы пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена.

Об этом сообщает Reuters.

На вопрос о том, серьезно ли он воспринимает угрозу импичмента со стороны Конгресса США, Трамп ответил: "Совсем нет".

Ранее американские конгрессмены выступили с требованием предоставить им стенограмму разговора Трампа и Зеленского.

Трамп признал, что в разговоре с Зеленским вспоминал Байдена, но разговор был посвящен коррупции.

СМИ сообщали, что во время беседы Трамп давил на Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена.

Трамп заявил, что не нарушил закон во время разговора с Зеленским, а публикации в американских назвал "охотой на ведьм".

Ранее в сентябре в Конгрессе США начались слушания, которые могут дать старт импичменту Трампа. На слушаниях должен дать показания бывший менеджер предвыборной кампании Трампа Кори Левандовски. Речь идет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также