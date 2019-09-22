Трамп заявил, что страны ЕС выделяют мало денег Украине

"Почему мы тратим деньги, а они нет?"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германии, Франции и другим странам Европейского Союза следует выделять больше средств на поддержку Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я поддерживал Украину с самого начала, но я очень разочарован тем, что другие страны не делают того же. Германия должна тратить гораздо больше, Франция, все в Европейском Союзе должны тратить деньги. Почему мы тратим деньги, а они нет?" - сказал он журналистам.

"В сравнении (с США, - ред.) они выделяют очень мало (средств - ред.), и мне это совершенно не нравится", - добавил президент США, которого цитируют американские СМИ.

Напомним, в августе Трамп поручил пересмотреть программу финансирования Украины в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов.

В середине сентября эту помощь в администрации президента Трампа разблокировали. Речь идет о $250 млн из бюджета Пентагона, $115 млн по программе Госдепартамента "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года, а также $26,5 млн по этой же программе из бюджета 2018 года. Всего - более $390 млн.