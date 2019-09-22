Юнкер: после «жесткого» Брексита в Ирландии появится физическая граница

Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения приведет к появлению физической границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией. Такое мнение высказал в интервью Sky News глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Мне не нравится жесткая граница, потому что соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года, - ред.) должно выполняться во всех частях [острова]. Ситуация в Ирландии улучшилась, и мы не должны шутить с этим. Иногда у меня складывается впечатление, что некоторые люди забывают уроки истории, но история [конфликта] вернется немедленно», — сказал Юнкер.

На уточняющий вопрос ведущей, значит ли это, что на острове Ирландия появится жесткая граница в случае «жесткого» Brexit, глава Еврокомиссии ответил утвердительно.

В то же время Юнкер подчеркнул, что ответственность за такое развитие событий будет полностью лежать на британском правительстве.

Граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия станет после «Брексита» единственной сухопутной границей между Великобританией и Евросоюзом. В настоящее время она прозрачна, но выход Соединенного королевства из Таможенного союза будет означать возвращение физической границы с необходимой для этого инфраструктурой и таможенным контролем. В связи с этим возникают опасения, что подобная жесткая граница может вызвать очередной всплеск ирландского сепаратизма.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал понять, что намерен проигнорировать новый закон, которым королева запретила Brexit без соглашения с Евросоюзом.