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На акции "желтых жилетов" в Париже задержали более 100 людей

Полиция применила слезоточивый газ против группы демонстрантов.

На акции "желтых жилетов" в Париже задержали более 100 людей
Фото: EPA\UPG

Более сотни демонстрантов были задержаны в Париже в субботу во время антиправительственной акции "желтых жилетов". Об этом сообщает Европравда со ссылкой на французские СМИ.

По данным полиции Парижа, на данный момент задержаны 106 протестующих, а также оштрафованы по меньшей мере 104 человека. Примечательно, что большинство демонстрантов не носили жилеты.

Во французской столице сегодня на улицы вышли около 7000 полицейских, власти опасаются, что "желтые жилеты" могут устроить стычки с участниками марша против изменения климата.

По информации телеканала BFM, полиция применила слезоточивый газ против группы демонстрантов, которые двигались на акцию протеста на Елисейские поля.

В пятницу президент Эммануэль Макрон сказал, что это хорошо, что люди могут выразить свое мнение, но попросил, чтобы протесты проходили "спокойно".

Напомним, протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года - как правило, в выходные дни. Почти с самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Макрона. 

25 апреля глава государства в телеобращении к народу пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов. Однако акции после этого не закончились.

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