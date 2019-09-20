На выборах в Израиле с минимальным перевесом победила оппозиция

Официальные итоги езе не подвели из-за участков, где были зафиксированы нарушения.

Премьер-министр Израиля и председатель партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху приветствует сторонников после окончания голосования в

В Израиле обнародовали результаты подсчета 99,9% голосов на парламентских выборах. Об этом сообщает сайт избирательной комиссии.

В итоги выборов не включены 15 избирательных участков, где были зафиксированы нарушения, поэтому результаты пока что не объявлены официально. Тем не менее, по результатам подсчета из 120 мест в Кнессете 33 забирает оппозиционная "Кахоль Лаван", 31 - партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд". "Совместный арабский список" получит 13 мест, ШАС - 9, НДИ - 8, "Яхадут А-Тора" - 8, "Ямина" - 7, "Авода-Гешер" - 6, "Мерец" - 5.

Всего на выборах проголосовали почти 4,5 млн избирателей, электоральный барьер составил 144 тыс. голосов. Также сообщается, что 120 тыс. избирателей проголосовали за партии, который не прошли в Кнессет.

Центральная избирательная комиссия Израиля еще рассматривает отдельные нарушения. В частности, на одном участке зафиксирована попытка подделать бюллетени, еще несколько были закрыты из-за беспорядков.

В воскресенье президент Реувен Ривлин начнет раунд консультаций для формирования правительства, первым к нему придет победитель выборов "Кахоль Лаван".

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в текущем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты - правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" - получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию, и парламент был распущен.