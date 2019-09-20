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​Телефонный разговор Трампа, касающийся Украины, встревожил разведку США

Американский президент дал тревожное обещание зарубежному лидеру.

​Телефонный разговор Трампа, касающийся Украины, встревожил разведку США
Фото: EPA/UPG

Один из телефонных разговоров президента США Дональда Трампа насторожил американскую разведку.

Газета Washington Post сообщила, что он дал обещание неназванному зарубежному лидеру, которое побудило сотрудника американской разведки подать докладную записку осведомителя.

По данным источников газеты, обращение информатора касается Украины. Это также подтвердили источники New York Times.

Не ясно, было ли это обещание дано Владимиру Зеленскому, но за несколько недель до появления обращения американский президент действительно беседовал по телефону с президентом Украины.

Суть обещания до сих пор неизвестна.

Однако генеральный инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон решил, что полученные сведения являются достаточно убедительными и тревожными, чтобы придать записке статус "неотложного вопроса", что требует уведомления комитетов Конгресса по надзору.

Председатель Комитета Палаты представителей по разведке демократ Адам Шифф, пытается добиться от руководителей разведки, чтобы они раскрыли полное содержание докладной осведомителя Конгрессу.

Шифф сообщил, что Аткинсон появится на закрытых слушаниях комитета в четверг, а Магуайер согласился дать показания комитету на открытых слушаниях неделей позже.

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