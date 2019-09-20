Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
«За бортом» Рады
«За бортом» Рады
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Финал Нетаньяху или пророссийская коалиция?
Финал Нетаньяху или пророссийская коалиция?
Гендиректор "Укроборонпрома" назначил себе зама и трех топ-менеджеров (обновлено)
Гендиректор "Укроборонпрома" назначил себе зама и трех топ-менеджеров (обновлено)
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
В Раде не хватило голосов за отмену "правок Лозового"
В Раде не хватило голосов за отмену "правок Лозового"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
ГлавнаяПолитика

​Экс-посол США Пайфер посоветовал Зеленскому, как вести себя с Коломойским и Трампом

"Никаких компромиссов по Приватбанку" и "остерегайтесь Руди Джулиани".

​Экс-посол США Пайфер посоветовал Зеленскому, как вести себя с Коломойским и Трампом
Стивен Пайфер
Фото: 112

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому не идти ни на какие компромиссы с олигархом Игорем Коломойским, который пытается вернуть национализированный Приватбанк.

Об этом он написал в Twitter.

"В первые месяцы пребывания на своем посту Зеленский построил значительный политический капитал как внутри Украины, так и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ. Он должен вести себя осторожно с Коломойским (например, никаких "компромиссов" с Приватбанком), чтобы не растерять большую часть этого капитала", - написал он.

Пайфер  также дал Зеленскому совет, как вести переговоры на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант. Не игнорируй Конгресс и остерегайся Руди Джулиани (адвокат президента США, - ред)", - написал он.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабинет министров решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали национализацию в суде. Иск направлен против украинского правительства и рассматривается Окружным судом с июня 2017 года в закрытом режиме. Всего украинских судах находится более 150 исков по Приватбанку от обеих сторон.

Ранее Коломойский говорил, что "Приватбанк" его больше не интересует, но он хочет получить денежную компенсацию от государства в размере 2 млрд долларов. В сентябре 2019 года он заявил, что он вправе требовать долю в акционерном капитале учреждения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также