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Глава Львовской ОГА решил лично тушить горящий сухостой

Маркиян Мальский объявил войну поджигателям.

Глава Львовской областной госадминистрации Маркиян Мальский опубликовал видео, на котором он лично тушит горящую траву с помощью автомобильного огнетушителя.

Губернатор заявил, что возвращался из Дрогобыча (где он проверял условия проживания жителей, лишившихся жилья из-за обвала, - ред.) и "увидел, что до людей не доходит, как нельзя относится к природе".

"Имеешь огнетушитель - не будь равнодушным! Звони 112!", - подписал Мальский видео на своей странице в фейсбуке.

17 сентября на аппаратном совещании глава ЛОГА поручил всем структурным подразделениям и силовым структурам взять на контроль ситуацию с сожжением сухой травы в области. Пресс-служба ОГА сообщала, что Маркиян Мальский объявил войну поджигателям сухостоя.

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