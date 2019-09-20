Глава Львовской областной госадминистрации Маркиян Мальский опубликовал видео, на котором он лично тушит горящую траву с помощью автомобильного огнетушителя.

Губернатор заявил, что возвращался из Дрогобыча (где он проверял условия проживания жителей, лишившихся жилья из-за обвала, - ред.) и "увидел, что до людей не доходит, как нельзя относится к природе".

"Имеешь огнетушитель - не будь равнодушным! Звони 112!", - подписал Мальский видео на своей странице в фейсбуке.

17 сентября на аппаратном совещании глава ЛОГА поручил всем структурным подразделениям и силовым структурам взять на контроль ситуацию с сожжением сухой травы в области. Пресс-служба ОГА сообщала, что Маркиян Мальский объявил войну поджигателям сухостоя.