​Львовская область потратила ₴580 тыс. на туристические указатели с безграмотным английским

В Львовской ОГА согласовали установку более 50 туристических указателей с надписями на безграмотном английском языке, а когда это заметили, ответственное лицо заявило, что "у нас департамент культуры, а не международных отношений, где все обязаны знать английский язык".

Об этом говорится в публикациях местных изданий Zaxid.net и "Наші гроші. Львів".

14 сентября в фейсбук выложили фото одного из этих указателей на въезде в Сколе, где "повітовий провідник" перевели как "air condition".

Оказалось, что такой знак не единичный. В рамках тендера стоимостью около 580 тысяч гривен департамент культуры ЛОГА заказал целую серию из 51 указателя, в которых также содержатся многочисленные ошибки.

Например, "криївка підпільної типографії УПА" перевели как "kryiviva satellite UPA typography", "перших боїв українського січового стрілецтва" - как "the first boy of Ukrainian sich looking for the luck", а "братів" - как "brathers".

Директор департамента ЛОГА Мирослава Туркало, комментируя ужасный перевод указателя в Сколе, заявила, что за перевод отвечал подрядчик ООО"Дорожные знаки", а значит именно эта фирма за свой счет должна устранить ошибки.

Туркало призналась, что не владеет английским "на достаточном уровне", а ее коллеги из тендерного комитета могли не обратить внимание на перевод текста на указателях.

"Наше тендерное задание было поставлено так, чтобы эти знаки были двуязычные: на украинском и английском языке. Очевидно, члены комитета пересмотрели украиноязычный текст предложения, увидели, что все задачи были выполнены. И подозреваю, что все-таки сработал человеческий фактор, и они не обратили внимания на перевод, не ставили себе целью проверить его", - заявила Туркало.

На вопрос, почему подрядчику не предоставили готовый вариант надписей на обоих языках, Туркало ответила, что перевод не входит в обязанности работников департамента культуры, как и знание английского языка.

"У нас не бюро переводов. Мы в тендере поставили то, что мы хотим получить. У нас департамент культуры, а не международных отношений, где все обязаны знать английский язык", - сказала она.