Силы ООС готовятся к отведению по всей линии соприкосновения, - пресс-штаб

Генштаб уверяет, что "все будет зависеть от зеркальных действий противоположной стороны".

Вооруженные силы Украины проводят подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко во время встречи с постоянным представителем Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

"На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - сказал Кравченко.

В Станице Луганской идут активные подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста: подготовлена площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов, расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги. "Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан был еще проще и комфортнее", - добавил командующий ООС.

Кравченко также рассказал о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское. По его словам, такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что хочет обсудить на встрече лидеров "нормандской четверки", в частности, обмен удерживаемыми лицами и разведения сил на Донбассе.