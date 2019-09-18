Силы ООС готовятся к отведению по всей линии соприкосновения, - пресс-штаб

Вооруженные силы Украины проводят подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко во время встречи с постоянным представителем Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.
"На сегодня проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны", - сказал Кравченко.
В Станице Луганской идут активные подготовительные работы к началу работ по восстановлению моста: подготовлена площадка под строительную технику и для размещения строительных материалов, расширено и восстановлено дорожное покрытие подъездной дороги. "Вскоре планируется запустить дополнительный автобус, чтобы пересечение линии соприкосновения для наших граждан был еще проще и комфортнее", - добавил командующий ООС.
Кравченко также рассказал о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское. По его словам, такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что хочет обсудить на встрече лидеров "нормандской четверки", в частности, обмен удерживаемыми лицами и разведения сил на Донбассе.