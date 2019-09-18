За сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции ВСУ из запрещенных 82мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"За минувшие сутки во время выполнения боевой задачи один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб, двое - получили ранения", - говорится в утренней сводке.

В течение вторника боевики совершили семь обстрелов районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Огонь вели из гранатометов различных систем, в том числе автоматических и ручных противотанковых, а также из стрелкового оружия.

Еще четыре обстрела, в том числе из гранатометов различных систем, минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия, произошли в районе ответственности группировки "Север".

С начала текущих суток боевики один раз открывали огонь - неподалеку Травневого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, накануне проведения переговоров в "нормандском формате", Россия ускорила процесс предоставления российского гражданства жителям оккупированных районов Донбасса.