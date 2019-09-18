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Библиотека Конгресса США официально ввела написание Kiev на Kyiv

МИД Украины с октября 2018 года проводит онлайн-кампанию #CorrectUA.

Библиотека Конгресса США официально ввела написание Kiev на Kyiv
Фото: mfa.gov.ua

Библиотека Конгресса США официально ввела использование названия Kyiv.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Друзья, только получили невероятные новости из Вашингтона! Библиотека Конгресса официально ввела использование названия нашей столицы как #Kyiv! Без сомнения, позитивные преобразования мирового масштаба потребует времени, но шаг за шагом, мы дойдем до цели", - говорится в сообщении МИД в рамках онлайн-кампании #CorrectUA.

Напомним, с октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).

Как сообщалось, в июне решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе принял Совет США по географическим названиям.

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