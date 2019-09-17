​В Конгрессе США начались слушания, которые могут дать старт импичменту Трампа

В Юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США во вторник, 17 сентября, пройдут первые официальные слушания в рамках инициированного демократами расследования по импичменту президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Голос Америки.

Некоторые сторонники президента США Дональда Трампа называют попытки импичмента "переворотом".

"Когда вы слышите слово "импичмент", меняйте его на "переворот". Потому что импичмент без надлежащих оснований, импичмент, которого добиваются с плохими намерениями, является нападением на нашу конституционную республику", - заявил председатель консервативной организации Judicial Watch, которая активно использует запросы о доступе к правительственной информации для разоблачения нарушений в правительственных учреждениях. Деятельность этой организации в значительной степени сосредоточена на критике работы правительства США при президентстве Барака Обамы.

На слушаниях должен дать показания бывший менеджер предвыборной кампании Трампа Кори Левандовски. Речь идет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера.

Как ожидается, Левандовски, будучи другом и сторонником президента, не расскажет ничего нового по сравнению с тем, что он сообщил команде Мюллера в прошлом году. Сам Мюллер дал показания прошлым летом, и никаких скандальных откровений не было. Вместе с Левандовски вызвали еще двух свидетелей - бывших помощников Белого дома Река Дирборна и Роба Портера. Они, следуя указаниям Белого дома, не планируют присутствовать на слушаниях.

Левандовски был центральной фигурой в докладе Мюллера, где рассказывается, что Трамп просил Левандовски убедить тогдашнего генпрокурора Джеффа Сешнса ограничить масштаб расследования по "российскому делу". Президент сказал, что, если Сешнс откажется встретиться с Левандовски, следует сказать генпрокурору, что он уволен. Левандовски поручения не выполнил, но попросил Дирборна поговорить с Сешнсом. Дирборн признал сообщение неуместным и не стал его передавать.

Юридический комитет, пытаясь получить от администрации документы и свидетельства, подал два соответствующих судебные иски, в том числе против бывшего юриста Белого дома Дона МакГана, который ранее проигнорировал повестку по приказу Трампа. Однако на рассмотрение исков может уйти несколько месяцев, а глава комитета Джеррольд Надлер хочет до конца года принять решение по поводу того, инициировать ли процедуру импичмента.

Надлер дал понять, что, по его личному мнению, "импичмент категорически необходим", чтобы "отстоять Конституцию".

В мае сообщалось, что 45% американцев поддерживают импичмент президента Трампа. Еще 42% высказываются против импичмента, остальные не определились.

В июле Конгресс США не поддержал начало процедуры импичмента Трампа. Президент США назвал попытки объявить ему импичмент "смехотворными".