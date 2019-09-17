Путин назвал Израиль "русскоязычным государством"

"Почти 2 млн русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством".

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает Израиль русскоязычным государством, а русских и израильтян - "одной семьей с общей историей".

Об этом он заявил, выступая во вторник на конгрессе всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", передает "Интерфакс".

"Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая, общая семья. Я говорю без всякого преувеличения. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством", - сказал Путин. Его слова были встречены смехом и аплодисментами.

Президент РФ также подчеркнул, что российский и израильский народы "объединяют общие и часто трагические страницы истории".

Путин особо отметил, что фонд "Керен ха-Йесод" делает очень много "для сохранения исторической правды о Второй мировой войне".

"Позиции России и Израиля, народов наших стран едины: мы считаем совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, оправдания фашизма и его приспешников", - сказал российский президент.

Напомним, тема русского языка и "защиты" русскоязычного населения часто поднимается в пропаганде на росТВ и в СМИ. Об этом также постоянно говорят российские политики, в том числе президент РФ Владимир Путин, оправдывая военную агрессию в Украине.