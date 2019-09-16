Иран задержал танкер с топливом для ОАЭ

Корпус стражей Исламской революции Ирана задержал в Персидском заливе судно с топливом для Объединенных Арабских Эмиратов. Власти Ирана подозревает экипаж танкера в контрабанде, сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Кому принадлежит танкер и национальность членов экипажа не уточняется.

Сообщается, что судно в Персидском заливе задержали по подозрению в контрабанде 250 тыс. литров дизельного топлива в ОАЭ.

"Оно было задержано недалеко от иранского острова Большой Танб в Персидском заливе… Экипаж был передан властям южной провинции Хормозган", - говорится в сообщении.

Задержание судна произошло на фоне кризиса, связанного с атакой на нефтедобывающую и перерабатывающую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Напомним, 14 сентября около 10 беспилотников атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод, а также нефтяное месторождение, принадлежащие компании Saudi Aramco, что привело к пожарам. В результате Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти . В понедельник цена на нефть марки Brent подскочила на 19% и составила $71,95 за баррель.

США обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные мощности, Иран обвинения отрицает. Ответственность за атаку, совершенную с помощью беспилотников, взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.